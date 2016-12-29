На Тернопільщині у лісі виявили тіло 86-річного чоловіка
12:14, 29 грудня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині у лісі виявили тіло 86-річного чоловіка, якого розшукували з 26 грудня.
Чоловіка впродовж двох днів шукали родичі, поліцейські та рятувальник /Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителя с. Цигани Борщівського району впродовж двох днів шукали родичі, поліцейські та рятувальники.
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Учора у лісі неподалік села, в якому проживав чоловік, було знайдено його тіло.
При первинному огляді слідів насильства на тілі не виявлено.
Попередня причина смерті – переохолодження.
Остаточна причина смерті буде встановлена в ході судово-медичної експертизи.
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