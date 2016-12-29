На Тернопільщині у лісі виявили тіло 86-річного чоловіка

12:14, 29 грудня 2016
Тернопіль
49 0

На Тернопільщині у лісі виявили тіло 86-річного чоловіка, якого розшукували з 26 грудня.

Чоловіка впродовж двох днів шукали родичі, поліцейські та рятувальник /Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителя с. Цигани Борщівського району впродовж двох днів шукали родичі, поліцейські та рятувальники.

Читайте такожНа Харківщині через пожежу загило двоє людей

Учора у лісі неподалік села, в якому проживав чоловік, було знайдено його тіло.

При первинному огляді слідів насильства на тілі не  виявлено.

Попередня причина смерті – переохолодження.

Остаточна причина смерті буде встановлена в ході судово-медичної експертизи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тернопіль