На Тернопільщині у лісі виявили тіло 86-річного чоловіка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителя с. Цигани Борщівського району впродовж двох днів шукали родичі, поліцейські та рятувальники.

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Учора у лісі неподалік села, в якому проживав чоловік, було знайдено його тіло.

При первинному огляді слідів насильства на тілі не виявлено.

Попередня причина смерті – переохолодження.

Остаточна причина смерті буде встановлена в ході судово-медичної експертизи.