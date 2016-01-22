У Миколаївській області в період негоди від переохолодження загинули 5 осіб
12:35, 22 січня 2016Суспільство
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У Миколаївській області в період ускладнених погодних умов (17-21 січня) зареєстрована загибель 5 людей внаслідок переохолодження.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Миколаївській області з посиланням на інформацію Миколаївського обласного центру медичної допомоги та медицини катастроф.
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З метою запобігання травмуванню та загибелі людей внаслідок переохолодження Державна служба України з надзвичайних ситуацій в області звертається до громадян з проханням дотримуватися правил поводження в період низьких температур, щоб уникнути переохолодження та обмороження Як повідомляв УНІАН, в ніч з 20 на 21 січня в Миколаєві було знайдено тіло військового, який помер від переохолодження.
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