На Тернопільщині затримали 13 осіб, які у суді облили кров’ю підозрюваних у вбивстві громадського активіста
На Тернопільщині затримали 13 осіб, які у балаклавах увірвалися в приміщення суду і облили кров’ю підозрюваних у вбивстві громадського активіста з Кременеччини Віталія Ващенка.
Інцидент трапився сьогодні близько опівдня в залі районного суду у Зборові, де тривало судове засідання щодо вбивства Ващенка.
В цей момент в залі суду перебували підозрювані, члени колегії суддів, родичі загиблого та інші громадяни.
Невідомі увірвалися в зал засідань та кинули в клітку з чотирма підозрюваними дві скляні банки з рідиною, схожою на кров. В результаті один із затриманих отримав тілесні ушкодження.
На місце події одразу виїхав начальник ГУНП в області Олександр Богомол, спецпідрозділ поліції та слідчо-оперативна група.
Хулігани після цього вибігли та сіли у мікроавтобус, який належить одній з націоналістичних організацій та поїхали у напрямку Тернополя. Дорогою їх зупинили працівники поліції і супроводили до обласного центру.
У центрі Тернополі невідомі почали тікати з мікроавтобуса. Правоохоронці, застосовуючи спецзасоби, затримали їх.
13 чоловіків доправили до міського відділу поліції, встановлюються їхні особи та причетність до скоєння хуліганства у залі суду.
Слідчі Зборівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 296 ч. 2 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб).
Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2016 року у Кременці Тернопільської області двоє невідомих напали і побили громадського активіста Віталія Ващенка на подвір’ї його будинку.
Чоловік від отриманих травм помер. Правоохоронці затримали виконавців та посередника замовлення вбивства.