На Тернопільщині затримали 13 осіб, які у суді облили кров’ю підозрюваних у вбивстві громадського активіста

Інцидент трапився сьогодні близько опівдня в залі районного суду у Зборові, де тривало судове засідання щодо вбивства Ващенка.

В цей момент в залі суду перебували підозрювані, члени колегії суддів, родичі загиблого та інші громадяни.

Невідомі увірвалися в зал засідань та кинули в клітку з чотирма підозрюваними дві скляні банки з рідиною, схожою на кров. В результаті один із затриманих отримав тілесні ушкодження.

На місце події одразу виїхав начальник ГУНП в області Олександр Богомол, спецпідрозділ поліції та слідчо-оперативна група.

Хулігани після цього вибігли та сіли у мікроавтобус, який належить одній з націоналістичних організацій та поїхали у напрямку Тернополя. Дорогою їх зупинили працівники поліції і супроводили до обласного центру.

У центрі Тернополі невідомі почали тікати з мікроавтобуса. Правоохоронці, застосовуючи спецзасоби, затримали їх.

13 чоловіків доправили до міського відділу поліції, встановлюються їхні особи та причетність до скоєння хуліганства у залі суду.

Слідчі Зборівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 296 ч. 2 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб).

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2016 року у Кременці Тернопільської області двоє невідомих напали і побили громадського активіста Віталія Ващенка на подвір’ї його будинку.

Чоловік від отриманих травм помер. Правоохоронці затримали виконавців та посередника замовлення вбивства.