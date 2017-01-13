До правоохоронців Тернопільщини звернулися уже 500 осіб, які загалом у фінансовій піраміді "Хелікс Кепітал" втратили 30 млн грн

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, серед них жителі Тернопільської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Хмельницької областей.

«Станом на 12 січня у нас є 500 заяв щодо вчинення відносно них шахрайських дій. Загальна сума втрат склала майже 30 млн грн», – каже старший слідчий в особливо важливих справах сілдчого управління ГУНП в області Андрій Зубко.

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В поліції також повідомили, що 11 січня в Тернополі відкрився новий офіс компанії Хелікс.

Поліцейські припускають, що такий крок може бути спробою повпливати на обдурених клієнтів і переконати їх не звертатися до правоохоронців, а заявників – відмовитися від претензій взамін на обіцянку повернути кошти або інші «бонуси».

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди «Хелікс».

Один з них – з Хмельницького, ще двоє – з Тернополя. Суд одразу після затримання обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під варту та визначив розмір застави: 5 млн грн для директора, 2,5 млн та 1 млн –для співорганізаторів.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Усі троє підозрюваних, внісши заставу 8,5 млн грн, сьогодні перебувають на волі.

У ході слідчо-оперативних дій були проведені обшуки у трьох головних фігурантів справи. Арештовано 30 банківських рахунків, 12 автомобілів загальною вартістю понад 1 млн американських доларів, сім елітних квартир у Тернополі та столиці, будинок в Києві, а також цінні речі на майже 500 тис. грн.