У Тернополі невідомі пошкодили 5 терміналів поповнення рахунків та викрали з них 17 тисяч гривень

У Тернополі невідомі пошкодили 5 терміналів поповнення рахунків та викрали з них 17 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжки трапилися в ніч з 12 на 13 січня.

Виявили розбите обладнання працівники патрульної служби.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на виклик, встановила, що невідомі пошкодили п'ять терміналів з переказу грошей на вул. Шептицького, Живова, Карпенка та Винниченка.

Загалом викрадено 16 тис. 994 грн.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.