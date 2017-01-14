У Тернополі невідомі пошкодили 5 терміналів поповнення рахунків та викрали з них 17 тисяч гривень
15:53, 14 січня 2017Тернопіль
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Крадіжки трапилися в ніч з 12 на 13 січня.
Иллюстрация REUTERS
У Тернополі невідомі пошкодили 5 терміналів поповнення рахунків та викрали з них 17 тис. грн.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжки трапилися в ніч з 12 на 13 січня.
Виявили розбите обладнання працівники патрульної служби.
Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на виклик, встановила, що невідомі пошкодили п'ять терміналів з переказу грошей на вул. Шептицького, Живова, Карпенка та Винниченка.
Загалом викрадено 16 тис. 994 грн.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
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