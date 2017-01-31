На Тернопільщині затримали інспектора архбудінспекції при отриманні 2,3 тисяч доларів хабара

Як повідомили УНІАН в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, чиновник вимагав у жителя Бережанського району 2,3 тис. дол. США за реєстрацію декларації про початок будівельних робіт на промисловому об’єкті.

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Співробітники СБУ затримали зловмисника сьогодні, 31 січня, в його робочому кабінеті під час передачі коштів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.