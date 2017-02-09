На Тернопільщині відкрили нову поліцейську станцію

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на повідомлення про можливі правопорушення оперативно реагуватимуть двоє працівників поліції, адміністративні послуги надаватимуть староста й діловод, кваліфіковану медичну допомогу – сімейний лікар та медсестра. Реалізація даного проекту стала можливою завдяки співпраці громади, представників органів влади, місцевого самоврядування, поліції та фахівців у сфері охорони здоров’я.

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«Реконструкція приміщення, в якому зараз розташовуються поліцейська станція, приймальня старости та ФАП, розпочалася торік у липні. Була розроблена проектно-кошторисна документація. У Міністерстві регіонального розвитку погодили ці висновки, відтак на капітальну реконструкцію будівлі за рахунок коштів субвенції з держбюджету було виділено 1,2 млн грн», – каже голова голова Великогаївської об’єднаної територіальної громади, до складу якої входить село Товстолуг, Олег Кохман.

Голова облдержадміністрації Степан Барна зазначив, що торік в області відкрили 16 поліцейських станцій та 5 місцевих пожежних частин.

«Створення подібних центрів на прикладі Великогаївської громади – яскравий приклад того, як можна зробити успішним адміністрування у селі та громаді. Минулого року Тернопільська область отримала понад 141,5 млн грн субвенцій для територіальних громад, з яких 1,2 млн грн були вкладені у даний об’єкт. Сьогодні ми бачимо реальний результат, який є показником успішних та позитивних змін», — підсумував очільник області.