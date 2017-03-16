В Тернопільській області у лютому найбільше подорожчали сир та масло, подешевшали – яйця та овочі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у лютому в порівнянні з січнем 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

Подешевшали лише яйця – на 22,4% та овочі – на 2%.

Натомість сир подорожчав на 5,5%, масло – на 4,4%, м’ясо – на 3,1%, олія – на 3,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшились на 0,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 0,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема взуття – на 3,1%, одяг – на 1,7%, що пов’язано із сезонними знижками.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на послуги з утримання і ремонту житла на 3,7%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 3,5% за рахунок подорожчання транспортних послуг на 7,3%, палива та мастил – на 2,8%.

Підвищення цін у сфері відпочинку та культури на 2,8% відбулось, насамперед, за рахунок зростання тарифів на кабельне телебачення на 18% та туристичних послуг на 11,1%.

Послуги ресторанів та готелів зросли на 0,7%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 2,7%.