В Тернопільській області у лютому найбільше подорожчали сир та масло, подешевшали – яйця та овочі
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшились на 0,9%.
В Тернопільській області у лютому найбільше подорожчали сир та масло, подешевшали – яйця та овочі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у лютому в порівнянні з січнем 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.
Подешевшали лише яйця – на 22,4% та овочі – на 2%.
Натомість сир подорожчав на 5,5%, масло – на 4,4%, м’ясо – на 3,1%, олія – на 3,2%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшились на 0,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 0,6%.
Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема взуття – на 3,1%, одяг – на 1,7%, що пов’язано із сезонними знижками.
Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на послуги з утримання і ремонту житла на 3,7%.
Ціни на транспорт у цілому зросли на 3,5% за рахунок подорожчання транспортних послуг на 7,3%, палива та мастил – на 2,8%.
Підвищення цін у сфері відпочинку та культури на 2,8% відбулось, насамперед, за рахунок зростання тарифів на кабельне телебачення на 18% та туристичних послуг на 11,1%.
Послуги ресторанів та готелів зросли на 0,7%.
Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 2,7%.