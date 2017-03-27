У Тернополі нетверезий водій автобуса виїхав на тротуар
12:11, 27 березня 2017Тернопіль
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Про автобус, який опинився на тротуарі, поліцейським повідомили очевидці.
У Тернополі нетверезий водій автобуса виїхав на тротуар. Як повідомили УНІА в патрульній поліції Тернополя, інцидент стався у вихідні на вул. Галицькій.
Про автобус, який опинився на тротуарі, поліцейським повідомили очевидці.
Інспектори оперативно прибули на місце події і виявили на газоні автобус ПАЗ.
Зовнішні ознаки вказували на те, що 38-річний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували пройти алкотест, але він відмовився.
На водія патрульні склали відповідні адмінматеріали.
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