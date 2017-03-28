На Тернопільщині у 2016 році на 14% знизився рівень підліткової злочинності. Такі дані оприлюднили під час колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації, передає кореспондент УНІАН.

Водночас підліткова злочинність зросла у 9 районах області – в Гусятинському, Козівському, Лановецькому, Монастириському, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Тернопільському та Шумському районах.

Загалом у 2016 році задокументовано 95 правопорушень, в яких участь брали підлітки, що на 32% менше, ніж в минулому.

Відносно підлітків вчинено 70 кримінальних правопорушень. Це на 25% менше, ніж у 2015 році.

У звітному періоді на території області 20 підлітків вчинили кримінальні правопорушення, перебуваючи на профілактичному обліку.

За втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст.304 КК України) слідчими розпочато 12 кримінальних проваджень, з яких 8 матеріалів скеровано до суду.