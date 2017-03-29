На Тернопільщині опалювальний сезон пройшов стабільно без порушень подачі теплоносія – ОДА

На Тернопільщині опалювальний сезон пройшов стабільно без порушень подачі теплоносія.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це на селекторній нараді під головуванням Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка повідомив перший заступник голови ТОДА Іван Крисак.

«Працювало 1263 котельні (100%): 75 комунальних та 1188 відомчих, які опалюють 474 дошкільні навчальні заклади, 830 загальноосвітніх навчальних закладів, 63 заклади охорони здоров’я, 822 житлових будинків», – розповів Крисак.

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За його даними, 474 котельні працювали на газі, 298 – на вугіллі, 187 – на електриці, 245 – на деревному паливі, 59 – на інших альтернативних видах палива.

«Уряд надав можливість сім’ям, які не підпадають під дію житлової субсидії, сплачувати рахунки за послуги централізованого опалення рівними частинами протягом року, у споживачів буде можливість в опалювальний період сплачувати лише 50% вартості спожитих послуг, решту - 50% доплатити у літній період. Станом на 27 березня із 15 тис. 38 абонентів, яким надається послуга з централізованого опалення і які не користуються субсидією на цю послугу, звернулося лише 129 абонентів з Тернополя», – констатував Крисак.