У Тернополі горів автомобіль

11:10, 31 березня 2017
Тернопіль
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Внаслідок пожежі вогнем частково пошкоджено салон та елементи кузова автомобіля на площі 1 м кв.

Ілюстрація УНІАН

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні о 00.39  на вул. С. Петлюри.

За даним рятувальників, загорівся автомобіль «ВАЗ-2103».

Внаслідок пожежі вогнем частково пошкоджено салон та елементи кузова автомобіля на площі 1 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговою зміною Частини спеціальної пожежної техніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення  Управління, під час гасіння врятовано автомобіль.

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Теги: #Тернопіль#автомобіль