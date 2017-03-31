У Тернополі горів автомобіль

Внаслідок пожежі вогнем частково пошкоджено салон та елементи кузова автомобіля на площі 1 м кв.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні о 00.39 на вул. С. Петлюри. За даним рятувальників, загорівся автомобіль «ВАЗ-2103». Внаслідок пожежі вогнем частково пошкоджено салон та елементи кузова автомобіля на площі 1 м кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговою зміною Частини спеціальної пожежної техніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління, під час гасіння врятовано автомобіль.

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