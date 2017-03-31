На Тернопільщині через суперечку за землю чоловік убив свого сусіда

На Тернопільщині через суперечку за землю 54-річний чоловік убив свого 46-річного сусіда.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у селі Малі Заліщики Бучацького району.

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За даним правоохоронців, чвари між сусідами тривали уже багато років через те, що вони не могли домовитися за межу, що проходила між їхніми земельними ділянками.

Врешті 46-річний чоловік звернувся до сільради, аби визначити, де закінчується земельна ділянка сусіда і починається його.

Учора вранці землевпорядник прийшов на виклик, зробив заміри і вбив кілки по лінії, якою проходить межа.

54-річному чоловікові поділ не сподобався. Цілий день, зі слів очевидців, він випивав, а ввечері прийшов до сусіда, розпочав сварку, під час якої наніс опоненту смертельне ножове поранення.

Зловмисник своєї провини у вчиненому не заперечує.

Його дії кваліфіковано частиною першою статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).