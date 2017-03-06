На Київщині за спробу вбивства поліцейських судитимуть трьох чоловіків

Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, до суду направили обвинувальний акт стосовно 3 чоловіків, які намагалися вбити начальника відділення слідчого відділу Броварського відділу поліції й заподіяли тілесні ушкодження його заступнику.

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"Зловмисники звинувачуються в тому, що в жовтні 2016 року, перебуваючи на літній терасі нічного клубу м. Бровари, будучи в стані алкогольного сп'яніння, з хуліганських намірів, з особливою зухвалістю та за попередньою змовою, почали бити правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Крім того, один з хуліганів ножем почав наносити начальнику відділення удари в життєво важливі органи. Побачивши, що правоохоронець подає ознаки життя, він завдав ще один удар ногою в область голови, після чого поліцейський втратив свідомість.

Дії двох зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, а третього – по 2 ч. ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років за вчинення хуліганства, і позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі за вчинення умисного вбивства.