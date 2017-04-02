У Тернополі в кожному райцентрі відбулися молебні за Україну.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з відповідною ініціативою на всеукраїнському рівні виступила Рада церков області.

На Тернопільщині у спільній молитві люди просили Господа захистити українських бійців на передовій, пришвидшити перемогу над агресором та миру для України.

В Тернополі молитва відбулася на Театральному майдані.

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Голова Тернопільської ОДА Степан Барна, який взяв участь у заході разом із родиною, підкреслив, що важливим в цій спільній молитві є те, що об'єдналися різні конфесії, представники традиційних та альтернативних релігійних спільнот.

"У такий спосіб, як би не намагалися посіяти розбрат та розділити Україну, наша нація доводить свою єдність! А коли ми разом у своїх поглядах, переконаннях, молитвах – ми непереможні. Народжені вільними, українці залишаться нескореними, і перемога з Божою поміччю буде за нами", – сказав Барна.