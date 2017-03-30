Голова ТОДА ініціює залучення усіх верств населення до прибирання сміття

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна ініціює залучення найрізноманітніші верстви населення для прибирання сміття для формування культури у людей.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну свою позицію він озвучив сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації.

«Нам закидають, що на Тернопільщині залучають дітей до прибирання доріг, довколишніх територій. Моя позиція – прибиранням мають займатися школярі, студенти, вчителі, медики, представники територіальних громад, якнайбільше людей потрібно залучати до цієї роботи. Щоб формувати культуру поведінки. Минулоріч ми весною прибирали, восени прибирали. Зараз знову купи сміття. Це нам хто насмітив – москалі і Путін? Насправді тут не до жартів. Поки ми не змінимо свідомість, то важко говорити про зміни. Чисто не там, де постійно прибирають, а там, де не смітять», – нагадав відому істину Барна.

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Він також дав завдання керівництву обласної екологічної інспекції за 2 місяці об’їхати всі села і виписати штрафи за стихійні сміттєзвалища та засмічені території.

«Є сміття – штраф. Будемо бити по кишені. Справедливо і зрозуміло. Бо як інакше привчити людей не смітити в себе під ногами», – каже голова ТОДА.

Керівник обласної екологічної інспекції Едуард Ференц повідомив, що під час нещодавнього прибирання прибережної смуги Дністра працівниками інспекції було видано приписи з коротким терміном виконання сільрадам трьох районів, якими протікає Дністер.

«Якщо ці приписи не будуть виконані в належний термін – будемо штрафувати», – запевнив Ференц.