У Тернополі 8 квітня відбудеться передвеликодний ярмарок

Ярмарок у Тернополі розпочнеться з самого ранку - о 8 годині.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації придбати, сільгосппродукцію безпосередньо від виробників тернополяни зможуть на чотирьох масивах міста. «На ярмарках представлять продукцію 155 товаровиробників. Участь візьмуть виробники усіх районів області. За доступними цінами жителі області зможуть придбати крупи, борошно, цукор, м'ясо, рибу, молочні продукти, овочі, яблука, мед», – зазначив заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак. Розпочнеться ярмарок о 8 год.

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