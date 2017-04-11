Поліція розшукує злодійок, які на Тернопільщині обікрали місцеву жительку
Злодійки знайшли заощадження жінки і привласнили 12 найменувань золотих ювелірних виробів.
Поліція розшукує жінок ромської національності, які на Тернопільщині вкрали в місцевої жительки заощадження та ювелірні вироби.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора двоє жінок ромської національності у селі Ярославичі Зборівського району скуповували фасолю.
При цьому скористалися тим, що одна з жінок залишила відкритим своє помешкання, а сама поралася на городі.
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Злодійки швидко обшукали кімнати, знайшли, де жінка ховала заощадження і забрали звідти 6,2 тис грн. Також вони привласнили 12 найменувань золотих ювелірних виробів.
Зловмисники пересувалися на авто марки «Фольксваген Поло» на номерах з київською реєстрацією. Зараз їх розшукують.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
Раніше у Тернополі затримали серійних злодіїв, які обкрадали автомобілі.