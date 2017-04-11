Поліція розшукує злодійок, які на Тернопільщині обікрали місцеву жительку

Поліція розшукує жінок ромської національності, які на Тернопільщині вкрали в місцевої жительки заощадження та ювелірні вироби.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора двоє жінок ромської національності у селі Ярославичі Зборівського району скуповували фасолю.

При цьому скористалися тим, що одна з жінок залишила відкритим своє помешкання, а сама поралася на городі.

Читайте такожУ Тернополі затримали групу злодіїв зі Львова

Злодійки швидко обшукали кімнати, знайшли, де жінка ховала заощадження і забрали звідти 6,2 тис грн. Також вони привласнили 12 найменувань золотих ювелірних виробів.

Зловмисники пересувалися на авто марки «Фольксваген Поло» на номерах з київською реєстрацією. Зараз їх розшукують.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

Раніше у Тернополі затримали серійних злодіїв, які обкрадали автомобілі.