У Тернополі затримали серійних злодіїв, які обкрадали автомобілі

У Тернополі сьогодні затримали серійних злодіїв, які обкрадали автомобілі. Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, двоє наркозалежних тернополян здійснили майже 40 крадіжок з автомобілів у Тернополі, Тернопільському та Збаразькому районах.

«Зараз проводимо обшуки, в тому числі в місцях, де вони збували крадене. Також встановлено, що один із підозрюваних працював таксистом, хоча він вже роками вживає наркотики. Виникають питання, як він проходив медогляд», – зазначив Богомол.

Він додав, що кількість крадіжок з автомобілів продовжує зростати, відтак закликав водіїв не залишати цінні речі в автомобілі.

«Навіть якщо виходите на 5-10 хвилин в магазин. Бо «гастролери» і місцеві пильно стежать. Зараз вже рідко крадуть магнітоли. Злодії зосередилися на сумках, барсетках, планшетах, відеореєстраторах», – розповів Богомол.

Щодо затриманих відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ (крадіжка).