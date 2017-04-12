Телефонний аферист видурив у тернополянки 3 тисячі доларів

Телефонний аферист видурив у тернополянки 3 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до жінки зателефонував чоловік, який представився поліцейським. Розповів, що її сина затримано за вчинення ДТП з потерпілими і йому загрожує кримінальна відповідальність.

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При цьому запевнив, що може допомогти врятувати сина за 3 тис. доларів.

Шокована тернополянка сама назвала свою адресу і, навіть не спробувавши перевірити інформацію, передала названу сум невідомому чоловікові, який невдовзі прибув до неї.

Вже згодом з’ясувала, що син не потрапляв у жодне ДТП.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.