У Тернополі відновили опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова Сергій Надал на основі звернень мешканців та даних Гідрометцентру.

У ньому сказано, що опалювальний сезон відновлюється у зв’язку з різким зниженням температури.

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Як запевнили в міській раді, спочатку тепло подадуть у дитячі садочки, школи, лікарні та інші заклади охорони здоров’я, а до кінця дня 18 квітня тепло з’явиться у всіх помешканнях тернополян.

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон у Тернополі припинили 31 березня. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку з тим, що середньодобова температура у Тернополі три дні становила більше 8 градусів тепла.

Коли невдовзі похолодало, тернополяни масово нарікали на те, що їхні будинки не обігрівають.