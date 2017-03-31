Сьогодні у Тернополі завершується опалювальний сезон. Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова Сергій Надал.

Читайте такожНа Тернопільщині опалювальний сезон пройшов стабільно без порушень подачі теплоносія – ОДА

У ньому сказано, що опалювальний сезон припиняється сьогодні о 24 год.

«Дозволити комунальному підприємству теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради та підприємствам, котельні яких забезпечують теплопостачання житлових будинків міста, завершити 31 березня 2017 року о 24 год опалювальний період для всіх споживачів теплової енергії міста», – йдеться в розпорядженні.

В міськраді пояснили, що рішення про припинення опалювального сезону прийнято у зв’язку з тим, о середньодобова температура у Тернополі останні три дні становить більше 8 градусів тепла і синоптики прогнозують значне потепління.