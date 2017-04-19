На Тернопільщині програмою «Доступні ліки» планують охопити 250 аптек.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив голова ТОДА Степан Барна під час робочої поїздки у Чортківському районі, де він перевірив як працює програма.

З’ясувалося, у районі участь у ній беруть 7 аптек із 24-ох зареєстрованих. На реалізацію «Доступних ліків» район отримав більше 1 млн грн. Програма в районі почала діяти з 10 квітня, за цей період уже виписано 1 тис. 233 рецепти, з яких отоварено 451 рецепт на загальну суму більше 15 тис. грн.

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«Скористатися програмою «Доступні ліки» в Чорткові можна без будь-яких труднощів, адже фармацевти обізнані та поінформовані. Наразі основне завдання, яке ще потрібно виконати, – щоб аптеки, які мають філії у селах, приєдналися до реалізації цієї програми. «Доступні ліки» повинні максимально торкнутися жителів сіл», – наголосив Барна.

За його даними, на сьогодні до програми вже приєдналися 149 аптек області, цю кількість планується збільшити до 250-ти.

«У кожному районі також функціонують центри медико-санітарної допомоги, які є розпорядниками коштів. Від обласної адміністрації ми підготували всі необхідні документи і за підсумками сесії Тернопільської обласної ради, фінансування в рамках програми «Доступні ліки» розподілене між районами. Тепер на місцях потрібно провести сесії районних рад і засідання бюджетних комісій, щоб згідно із програмою відшкодувати кошти аптекам. Районні адміністрації зі свого боку повинні забезпечити належну організацію цього процесу», – додав Барна.

Жителів Тернопільщини у разі потреби він закликав з усіх питань, що стосуються програми «Доступні ліки», звертатися на урядову гарячу лінію 15-45 або ж на гарячу лінію Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА за номером телефону – (0352) 52-10-71.