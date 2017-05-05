На Тернопільщині під час земляних робіт виявили 13 мінометних снарядів часів війни

Усі небезпечні знахідки вилучено фахівцями групи піротехнічних робіт.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора у селі Малі Бірки Гусятинського району. Загалом під час обстеження території було знайдено13 мінометних снарядів калібром 50 мм часів Другої світової війни. Усі небезпечні знахідки вилучено фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

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