На Тернопільщині під час земляних робіт виявили 13 мінометних снарядів часів війни

10:46, 05 травня 2017
Тернопіль
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Усі небезпечні знахідки вилучено фахівцями групи піротехнічних робіт.

Ілюстрація СБУ

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора у селі Малі Бірки Гусятинського району.

Загалом під час обстеження території було знайдено13 мінометних снарядів калібром 50 мм часів Другої світової війни.

Усі небезпечні знахідки вилучено фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

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Теги: #Тернопільщина#снаряд