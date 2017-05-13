За рахунок надходжень митних платежів на ремонт доріг Тернопільщини скерують додатково 43 млн грн
Зазначається, що у I кварталі забезпечено 35 млн грн. Ці кошти вже перераховані до спеціального фонду Тернопільського обласного бюджету.
На Тернопільщині завдяки перевиконанню надходжень митних платежів на ремонт доріг області за 4 місяці скерують додатково 43 млн грн.
Як повідомили УНІАН в.о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, у рамках експерименту щодо перерахування на реконструкцію доріг 50% від перевиконання надходжень митних платежів за результатами січня-березня 2017 року акумульовано 35 млн грн.
«У I кварталі забезпечено 35 млн грн. Ці кошти вже перераховані до спеціального фонду Тернопільського обласного бюджету», – зазначила Антонович.
За її даними, за підсумками січня-квітня 2017 року до спецфонду буде зараховано орієнтовно 43 млн грн.
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Антонович додала, що цьогорічні плани митних надходжень в розрізі областей були розраховані фіскальною службою виходячи з реальної роботи регіональних митниць на основі методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України
Згідно з новим порядком кошти розподілятимуться між областями пропорційно до обсягу перевиконання плану.