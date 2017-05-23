На Тернопільщині з перевізників через суд стягли 25 тисяч гривень за руйнування доріг

За позовом прокуратури Тернопільської області з суб‘єктів господарювання стягнуто понад 25 тисяч гривень за перевезення вантажів понад норму, що призвело до руйнування доріг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, два суб’єкти господарювання перевозили вантажі територією області з перевищенням допустимої ваги без отримання відповідного дозволу на такий рух.

З метою відновлення руйнації доріг, до якої призводить перевезення вантажів, законодавством передбачено стягнення з перевізників плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом.

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Оскільки вказану плату суб’єкти господарювання добровільно не внесли, це стало підставою для звернення прокуратури до суду.

Постановами Тернопільського та Вінницького окружних адміністративних судів позовні вимоги прокуратури задоволено.

Нагадаэмо, раніше на Тернопільщині парубки вкрали трактор, аби поїхати на побачення в сусідню область.