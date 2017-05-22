На Тернопільщині парубки вкрали трактор, аби поїхати на побачення в сусідню область

На Тернопільщині двоє молодих чоловіків вкрали трактор, аби поїхати на побачення в сусідню область.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, із заявою в поліцію звернувся житель села Боложівка Шумського району. Чоловік повідомив, що в суботу з території його господарства зник трактор марки «Т-40АМ».

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили трактор на виїзді з села. Біля нього знаходилися місцеві мешканці та двоє парубків у стані алкогольного сп’яніння.

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Як встановили поліцейські, протиправне вчинили 24-річний місцевий мешканець та його 17-річний товариш. Парубки разом випивали. Один з них запропонував поїхати до знайомих дівчат в сусідню область. Відтак, вирішив взяти трактор у дядька без його відома. Оскільки хлопці не мали навиків керування сільськогосподарською технікою, на околиці села з’їхали в рів.

У скоєному підозрювані зізналися. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.