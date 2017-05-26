У Тернополі відзначили "Лемківський кермеш" (фото)

У Тернополі 25 травня представники всеукраїнського товариства «Лемківщина» з різних куточків України відзначили Престольний празник – «Лемківський кермеш». Як передає кореспондент УНІАН, захід приурочений святу Вознесіння Господнього.

Святкування розпочалося урочистим богослужінням у дерев’яній лемківській церкві, яку було освячено рік тому. Після цього розпочалася мистецька гостина за участю лемківських колективів та окремих виконавців. Її учасники виконували автентичні пісні та водили гаївки. Народні майстрині демонстрували майстер-клас з розпису лемківської писанки.

Учасників святкування привітав заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик. Він запевнив, що облдержадміністрація буде активно підтримувати лемківську громаду у збереженні та розвитку етнічної культури, традицій та звичаїв.

«Лемківський кермеш» у Тернополі відзначали уже вдруге.