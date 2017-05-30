На Тернопільщині через завищення вартості дорожніх робіт даремно витратили з бюджету майже півмільйона гривень

У Чорткові Тернопільської області через завищення вартості дорожніх робіт зайво витратили з бюджету майже півмільйона гривень.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, це з’ясувалося під час ревізії.

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Три приватні підприємства, що виграли тендер, здійснювали у райцентрі поточний ремонт доріг та тротуарів. При цьому приватний підприємець з Чорткова завищив оплату праці на понад 70 тис. грн, фірма з Хмельниччини вартість своїх послуг оцінили на зайвих майже 300 тис. грн, а підприємець з Чернівецької області отримав із бюджету на понад 100 тис. грн більше.

Поліція розпочала три кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі будуть судити подружжя, яке організувало мережу підпільних казино.