У Тернополі будуть судити подружжя, яке організувало мережу підпільних казино

Слідче управління ГУНП в Тернопільській області вчора скерувало до суду обвинувальний акт стосовно подружжя тернополян, які організували діяльність мережі гральних закладів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, чоловік та жінка займалися незаконним бізнесом тривалий час, маскуючи свою діяльність.

Тернополянин спочатку організовував гральні заклади під виглядом надання інтернет-послуг, а згодом маскував їх під пункти розповсюдження державних лотерей.

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Азартними іграми займалися у дев’ятьох закладах. Зокрема, у Тернополі по вулиці Київській, на Майдані Перемоги, біля залізничного вокзалу, по вулиці Лесі Українки, а також у Чорткові. Усі приміщення були орендовані від імені підставної особи.

Аби приховати злочинну діяльність, використовувалися комп’ютери, у яких були відсутні жорсткі диски. Натомість доступ до ігор у віртуальному казино забезпечувався шляхом під’єднання до комп’ютерів флеш-накопичувачів із програмним забезпеченням для роботи з електронною платіжною системою.

В організації кримінального бізнесу чоловікові допомагала дружина. Жінка була адміністратором в одному з гральних закладів.

Під час досудового розслідування правоохоронці довели причетність подружжя до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше шахраї викрали у пенсіонерки з Тернополя понад 30 тисяч гривень, обмінявши їх на сувенірні купюри.