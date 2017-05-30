Гройсман на Тернопільщині пообіцяв перевірити якість ремонту доріг по всій Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує провести інспекційні поїздки по всіх областях України з метою перевірити якість дорожніх робіт та ефективність використання бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування із журналістами у Тернопільській області, де ознайомився з ходом ремонту дороги М-19 «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече».

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Прем’єр-міністр сказав, що сьогодні відвідав три області: Львівську, Волинську та Тернопільську.

«Я подивився їхній план, розумію проблематику, що потрібно підсилити, підтримати, допомогти, щоб вони були більш ефективними», - сказав Володимир Гройсман.

Він також повідомив, що через п’ять років в Україні з’являться значно якісніші дороги.

«Дуже багато треба ще зробити, ми тільки розпочинаємо, але вже є об'єкти, які будуються фундаментально. Я переконаний у тому, що при такому підході за п’ять років ми дамо зовсім іншу якість українських доріг», - сказав Глава Уряду.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині через завищення вартості дорожніх робіт даремно витратили з бюджету майже півмільйона гривень.