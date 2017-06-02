На Загальнонаціональній прощі у Зарваниці очікують 100 тисяч паломників

Близько 100 тис. паломників очікують на прощі у Зарваниці, яка відбудеться 14-16 липня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив 1 червня під час засідання організаційного комітету з питань проведення Загальнонаціональної прощі Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк).

«Цьогоріч Загальнонаціональна проща приурочена 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 125-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого та молитві за мир в Україні. Ми очікуємо паломників з-за кордону та з різних міст України – з Києва, Донеччини, Херсонщини, Полтавщини, Вінничини», - сказав Архиєпископ і Митрополит Василій.

Він повідомив, що у п`ятницю, 14 липня, вирушить колона прочан з Тернополя. Паломників супроводжуватимуть машини поліції та швидкої допомоги. На маршрутах руху прочан будуть діяти медичні пункти, розташовані у стаціонарних медустановах відповідних сіл та селищ.

У суботу, 15 липня, відбудеться зустріч Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава та кардинала Леонардо Сандрі з молоддю.

Традиційно відбудеться похід зі свічками до чудотворного місця.