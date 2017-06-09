Псевдопрацівник банку виманив у жительки Тернопільщини майже 10 тисяч гривень

На Тернопільщині шахрай, що представився працівником банку, виманив у пенсіонерки майже 10 тис. грн. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, до мешканки Бережан зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником фінансової установи.

Він повідомив, що рахунок жінки заблоковано через технічні несправності. Аби його розблокувати, необхідно перевірити персональні дані. Пенсіонерка, не задумуючись, розповіла всю конфіденційну інформацію щодо банківського рахунку.

Жінка зрозуміла, що її ошукали, лише коли з рахунку зняли 9701 грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.