В Тернопільській області пограбували родину підприємців

На Тернопільщині пограбували родину підприємців. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області,, сьогодні о 3.40 ночі до будинку місцевих підприємців у селищі Велика Березовиця Тернопільського району увірвалися невідомі. На момент розбійного нападу в помешканні перебувало подружжя підприємців та двоє їхніх синів.

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Нападники, піднявшись на другий поверх, усім членам родини, які спали, накинули на обличчя якісь речі та почали бити.

Після цього батька, матір та їх старшого сина зв'язали, і поклали лицем вниз. 10-літнього хлопчика злодії лише зв'язали.

За словами потерпілих, нападники усі були в масках, їх було від 3 до 5.

Одягнуті вони були в темний одяг та спортивне взуття, розмовляли російською мовою.

Родину били, допитуючи про гроші та цінні речі. Отримавши необхідну інформацію, зловмисники зібрали коштовності та гроші, після чого втекли.

Невдовзі молодшому сину вдалося звільнити руки, а потім батьків та брата, після чого потерпілі викликали швидку й поліцію.

Усіх трьох, окрім наймолодшого сина, госпіталізовано.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 ККУ (розбій).

Суму завданих збитків правоохоронці наразі встановлюють.