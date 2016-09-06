У Тернополі неповнолітні пограбували двох чоловіків

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора поблизу одного з нічних клубів.

До Тернопільського відділу поліції звернулися тернополянин та житель Хмельниччини, які повідомили, що їх побили молоді люди та забрали усі цінні речі: в одного – мобільний телефон і 700 грн, в другого – паспорт громадянина України і 200 грн.

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Поліцейські виїхали на місце події і оперативно встановили особу одного з причетних до скоєння злочину. Зловмисником виявився неповнолітній житель Тернополя. Юнак зізнався у скоєному. Поліцейські вилучили привласнений ним телефон «Леново».

Тілесні ушкодження, що отримали чоловіки визначить судово-медична експертиза.

Наразі правоохоронці розшукують інших грабіжників.

За фактом грабежу порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого).