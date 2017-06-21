У Тернополі 10-річна дитина викликала поліцейських через те, що батько побив матір.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора близько 19 годи на планшет патрульним прийшло повідомлення про те, що нетверезий батько побив матір.

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Приїхавши за вказаною адресою на вул. Карпенка, інспектори виявили 30-річного чоловіка, який лаявся та обзивав дружину. На прохання патрульних припинити правопорушення не реагував.

На голові у жінки були сліди крові та подряпини на шиї. За її словами, з чоловіком вони розлучені. Він прийшов на день народження молодшої доньки, почався конфлікт, під час якого наніс їй тілесні ушкодження. За кілька хвилин приїхала швидка і громадянку госпіталізували.

Дебошира охоронці порядку відвезли до відділку поліції, де склали на нього відповідні адмінматеріали