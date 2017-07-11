На Тернопільщині внаслідок ДТП загинула 45-річна жінка (фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинула 45-річна жінка. Як повідомили УНІАН у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі поблизу с. Гермаківка Борщівського району неподалік залізничного мосту.

За попередніми даними, 51- річний житель Чортківського району, керуючи автомобілем «OPEL ASTRA», на 144 км автодороги «Тернопіль-Скалат-Гусятин-Борщів-Жванець» не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та допустив наїзд на бетонну опору.

Внаслідок пригоди 45-річна пасажирка автомобіля від отриманих травм загинула на місці.

Водія з закритою черепною-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою грудної клітки, переломом двох ребер, різаними ранами потиличної ділянки госпіталізовано у районну лікарню.

Як стало відомо, подружжя того дня їздило до своїх родичів, щоб запросити їх на весілля до своєї доньки, котре мало відбутись цієї суботи. Додому повертались поспіхом, тією дорогою їздили не часто. На даний момент триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик Борщівського відділення поліції. У водія взято взірець крові на вміст алкоголю. Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.