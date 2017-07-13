На Тернопільщині внаслідок ДТП травмовано 5 осіб, з них двох дітей

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася учора 12 липня близько 13.40 на автодорозі між селами Плотича та Долішній Івачів.

За попередніми даними, водій автомобіля Ford пішов на обгін, не переконавшись в безпеці маневру. В результаті він врізався у зустрічне авто Opel Astra.

До лікарні з травмами різного ступеня важкості потрапила родина з Ford – троє дорослих та одна дітина, а також наповнолітній з Opel.

У водіїв відібрали взірці крові для експертизи на стан алкогольного сп’яніння.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).