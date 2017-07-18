У першому півріччі платники Тернопільщини сплатили 86,7 мільйонів гривень військового збору

У першому півріччі платники Тернопільщини сплатили 86,7 млн грн військового збору.

Читайте такожЗ початку року Тернопільщина спрямувала до бюджету 53,1 млн грн військового зборуЯк повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, це становить 115,7% прогнозного показника.

Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами.

Ставка військового збору складає 1,5% вiд об'єкту оподаткування.