У першому півріччі платники Тернопільщини сплатили 86,7 мільйонів гривень військового збору
11:57, 18 липня 2017Тернопіль
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Порівняно з січнем-червнем минулого року сплата зросла на 24,2 млн грн (+39%).
REUTERS
У першому півріччі платники Тернопільщини сплатили 86,7 млн грн військового збору.
Читайте такожЗ початку року Тернопільщина спрямувала до бюджету 53,1 млн грн військового зборуЯк повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, це становить 115,7% прогнозного показника.
Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами.
Ставка військового збору складає 1,5% вiд об'єкту оподаткування.
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