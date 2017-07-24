Спортсменка з Тернопільщини Кривицька стала бронзовою призеркою ЧС з фехтування на шпагах

14:54, 24 липня 2017
Тернопіль
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Бронзову медаль Кривицька здобула на індивідуальних змаганнях з фехтування на шпагах.

фото НОК України

Спортсменка з Тернопільщини Олена Кривицька стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з фехтування на шпагах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі НОК України, чемпіонат проходить у Лейпцигу (Німеччина).

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Бронзову медаль Кривицька здобула на індивідуальних змаганнях з фехтування на шпагах.

Триватиме чемпіонат світу до 26 липня.

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