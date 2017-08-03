У Тернополі на ставі потонули хлопець з дівчиною

У Тернополі на ставі втонули хлопець з дівчиною. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 3 серпня близько 10 год до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про зникнення на території Тернопільського ставу юнака 1993 року народження та дівчини 1998 року народження.

2 серпня вони вирушили на прогулянку на надувному човні, однак додому не повернулися. Рідні вранці звернулися до рятувальників та в поліцію. В районі «Острівця кохання» працівники поліції сьогодні виявили човен, де були особисті речі молодих людей.

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Невдовзі рятувальним відділенням, яке здійснювало патрулювання тернопільського ставу на катері на повітряній подушці «Марс-700», виявлено на поверхні води тіло зниклої дівчини без ознак життя. До пошуків зниклого юнака залучено водолазів, які обстежують дно водойми. Пошукові роботи тривають.

З початку 2017 року на водоймах Тернопільської області загинули 30 людей, з них 6 дітей.