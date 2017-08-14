На Тернопільщині кількість безробітних за 7 місяців скоротилась на 15,9%

В Тернопільській області кількість безробітних за 7 місяців скоротилась на 15,9% до 8 тис. 639 осіб.

Читайте такожНа Тернопільщині кількість безробітних зменшилася на 10% – до 12,2 тис. осібЯк повідомили УНІАН в прес-службі обласного центру зайнятості, серед них половина - жінки, третина - молоді люди віком до 35 років, 39,7% – службовці, 47,1% – з вищою освітою.

За сприяння центрів зайнятості Тернопільщини за січень-липень 2017 року вдалося працевлаштувати 15 тис. 835 осіб, з них 209 колишніх воїнів АТО, 19 переселенців. З компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - 347 осіб зі статусом безробітного. З компенсацією витрат роботодавцям на оплату праці отримали роботу 11 внутрішньо переміщених осіб.

Допомогу з безробіття отримували 7 тис. 471 особа. Середній розмір цієї допомоги у липні 2017 року становив 1 тис. 793 грн.

У січні-липні 2017 року пропонували 24637 вакансій або на 25,4% більше у порівнянні із цим же періодом 2016 року. Також у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 5586 пропозицій роботи, отриманих з інших джерел. Серед поданих у службу зайнятості вакансій 4% були із заробітною платою вищою від середньої по області, 54,3% – з мінімальною зарплатою. На 1 серпня 2017-го актуальними були 2 тис. 287 вакансій, з них 1 тис. 395 - для робітників.

Найбільшим попитом в області користувались продавці, водії автотранспортних засобів, монтери колії, охоронці, кухарі, офіціанти, працівники будівельних професій, електрогазозварники, електромонтери, швачки, трактористи, автослюсарі, а також підсобні робітники, вантажники, прибиральники.