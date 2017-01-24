У Тернопільському обласному центрі зайнятості повідомили про результати своєї роботи у минулому році

Як повідомив УНІАН директор обласного Центру зайнятості Василь Олещук, загалом протягом 2016 року послугами обласної служби зайнятості скористались 47 тис. 811 осіб, з них 32 тис. 799 мали статус безробітного.

За сприяння місцевих центрів зайнятості роботою вдалося забезпечити 23 тис. 933 особи, у тому числі 9 тис. 979 безробітних. Серед них 401-го демобілізованого учасника АТО, 348 інвалідів, 3625 осіб, які потребували додаткових гарантій на ринку праці, 53-ох вимушених переселенців.

Одноразово допомогу по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності отримали 104 особи.

3478 осіб були залучені до тимчасової зайнятості, зокрема, на громадських роботах щодо інформування населення про надання житлових субсидій працювали 272 безробітних.

Професійне навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття проходили 3 тис. 920 осіб зі статусом безробітного, 3568 з них працевлаштовані.

Відзначив Олещук і головні проблеми на ринку праці області: 10% вакансій з мінімальною заробітною платою і лише 3% - із заробітком, що більший за середньообласний, тіньова зайнятість, споживацькі настрої безробітних (небажання працювати через отримання соціальних виплат, субсидій тощо).

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«Ще одна суттєва проблема – це дисбаланс між попитом роботодавців на працівників та кваліфікаційно-професійним складом шукачів роботи. Зараз кожен другий безробітний, зареєстрований в тому чи іншому райцентрі зайнятості області, має одну чи дві вищі освіти, а в Тернопільському МРЦЗ таких осіб налічується 81%. У той же час більшість роботодавців мають нагальну потребу в кваліфікованих робітничих кадрах, яких не вистачає», – розповів Олещук.

За його даними, минулоріч співпраця ОЦЗ з місцевими роботодавцями поліпшилася. За послугами до центрів зайнятості Тернопілля звернулося 6 тис. 44 роботодавці, що на 222 більше, ніж у 2015 році. Ними було подано 36,7 тисячі вакансій (у порівнянні з попереднім роком їх кількість зросла на 1 тис. 110).

Торік 275 роботодавців отримували компенсації єдиного соціального внеску за надання місць праці 428-ми безробітним, а 15-ти роботодавцям було відшкодовано кошти на оплату праці за працевлаштування за строковими договорами 17 переселенців.