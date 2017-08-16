В Тернопільській області у липні найбільше подорожчали м’ясо та масло, подешевшали – яйця та овочі

В Тернопільській області у липні найбільше подорожчали м’ясто та масло, подешевшали – яйця та овочі. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у липні в порівнянні з червнем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,2%.

Подешевшали яйця – на 13%, овочі – на 6,5%, кисломолочний сир і фрукти – на 1,4%.

Натомість м’ясо подорожчало на 4,9%, макаронні вироби – на 1,5%, масло – на 2,6%.

пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 5,2%.

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Одяг і взуття подешевшали на 6,9%, зокрема, одяг – на 8,6%, взуття – на 4,7%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,9% спричинено в основному здешевленням транспортних засобів на 2,5%, і палива та мастил – на 1,5%. При цьому транспортні послуги подорожчали на 1,5%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли 0,5% за рахунок подорожчання туристичних послуг на 19,9%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1,2%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, залишилися на рівні попереднього місяця.

Як відомо, з початку року індекс споживчих цін зріс на 8,3%.

Як відомо, у червні найбільше подорожчали яйця та овочі, подешевшали – масло та молоко.