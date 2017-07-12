На Тернопільщині у червні найбільше подорожчали яйця та овочі, подешевшали – масло та молоко

В Тернопільській області у чеврні найбільше подорожчали яйця та овочі, подешевшали – масло та молоко. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у червні в порівнянні з травнем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%.

Подешевшали масло та молоко – на 2%, олія – на 1,2%, макаронні вироби – на 0,8%.

Натомість яйця подорожчали на 30,8%, овочі – на 16,5%, фрукти – на 9,12%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2%, у т.ч. тютюнові вироби – на 4%, алкогольні напої – на 0,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,3%, що пов’язано із сезонними знижками товарів весняно–літнього асортименту.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишилися на рівні попереднього місяця. Водночас утримання та ремонт житла подорожчало на 0,8%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,6% спричинено в основному здешевлення транспортих засобів на 1,7%, палива та мастил – на 0,6%.

Подорожчання послуг освіти на 1,2% спричинено підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 8,9%.

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 1%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 8,1%.