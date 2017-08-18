На Тернопільщині на березі Дністра виявили 5 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни

На Тернопільщині на березі Дністра виявили 5 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора у місті Заліщики. Зокрема було виявлено 3 артилерійських снаряди калібром 76 мм та 2 мінометні міни калібром 82 мм. Читайте такожУ Тернополі у промисловій зоні виявили три боєприпаси часів Другої світової війни Небезпечні знахідки знешкоджені фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

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