У Тернополі сьогодні День жалоби у зв’язку зі смертю керівника міської "Свободи" Володимира Стаюри

31 серпня у Тернополі День жалоби у зв’язку з смертю керівника міської організації ВО «Свобода» Володимира Стаюри. Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження учора підписав міський голова Тернополя Сергій Надал.

В документі сказано, щ траур запроваджується у зв'язку із трагічною загибеллю депутата Тернопільської міської ради, почесного громадянина міста Тернополя, активного учасника Революції гідності, керівника Штабу національного спротиву, учасника АТО, заступника командира окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» Стаюри.

У День жалоби в місті приспустили Державний Прапор України на усіх будинках і спорудах комунальної власності, а також відмінені концертні заходи та спортивні змагання.

Сьогодні тіло Стаюри літаком доставлять у Тернопіль, поховають його завтра на Микулинецькому кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, чоловік пішов з життя 26 серпня в Єгипті, де він відпочивав із дружиною та 7-річним сином. На відпочинку у Стаюри зупинилося серце.

28 серпня на позачерговій сесії міської ради Стаюрі присвоїли звання Почесного громадянина міста Тернополя.