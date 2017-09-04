Жителі Тернопільщини за 7 місяців сплатили за комунальні послуги 617,1 мільйонів гривень

Жителі Тернопільщини за 7 місяців сплатили за комунальні послуги 617,1 млн грн. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління статистики, це складає 85,2% нарахованих сум.

Заборгованість населення за газопостачання на кінець липня 2017р. становила 162,1 млн грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 35,7 млн грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 29,8 млн грн, за вивезення побутових відходів – 4,2 млн грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,1 млнгрн.

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У січні–липні 2017 року населенням оплачено за електроенергію 314,8 млн грн. Сума заборгованості з оплати електроенергії на кінець липня 2017р. становила 53,8 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт∙год), на одного власника особового рахунку в липні 2017 року становили 545,4 грн (у липні 2016р. – 341,5 грн).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976 "Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги" в січні–липні 2017р. з населенням області укладено 205 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 639,6 тис. грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 361,3 тис. грн.