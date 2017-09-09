У Тернополі при отриманні 600 доларів хабара затримали керівника комунальної установи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, посадовець одержав 600 доларів США від місцевого підприємця за вплив на службових осіб міськради щодо ухвалення ними рішень у безперешкодному отриманні дозволу на розміщення об’єкта торгівлі у Тернополі.

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Керівника установи затримали вчора, 8 вересня 2017 року, у службовому кабінеті. Злочин викрито спільно із працівниками Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та Служби безпеки України в області.

Прокуратурою Тернопільської області області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Як стало відомо УНІАН з конфіденційних джерел, затримали керівника КП «Місто».