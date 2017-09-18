На Тернопільщині вболівальник у перерві матчу побив гравця суперників.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у Збаразькому районі 50-річний чоловік надто емоційно відреагував на поразку своєї команди у першому таймі. Під час перерви вболівальник вибіг на футбольне поле та наніс удар ногою в обличчя гравцеві протилежної команди.

Футболісту видано направлення на проходження судово-медичної експертизи.

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Щодо нападника відкрито кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Районна федерації футболу вирішує питання про застосування штрафних санкції щодо команди-господаря матчу через дії агресивного вболівальника.